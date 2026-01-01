Ивелина Банялиева е кандидат за общински съветник в британския град Питърбъро, където местни избори ще се проведат на 7 май, съобщи "БГ БЕН". Тя е първият български кандидат за съветник от Консервативната партия и първият представител на източноевропейската общност в Камбриджшир, който се кандидатира на такова ниво.

Родом от Карлово, 38-годишната Ивелина има над 15 години опит в управлението на проекти. Тя има три висши образования, като последното е бакалавърска степен по право от University of London, която получава в присъствието на Нейно Кралско Височество принцеса Ан, канцлер на университета.

Банялиева е съосновател на Zi Foundation - организация, която реализира редица социални и културни инициативи в подкрепа на местните общности, включително българската диаспора. Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания.