Украинският президент Володимир Зеленски предложи във вторник споразумение за дронове на Бахрейн по време на срещата си с краля на островната държава в Персийския залив, която е била атакувана от Иран, предаде АФП.

Зеленски обикаля страните от Залива след избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран, като подписва отбранителни споразумения и използва опита на Украйна в противодействието на Русия и свалянето на дронове, базирани на иранска технология.

„Украйна е готова да сподели този опит в областта на сигурността с Бахрейн и да помогне за укрепване на защитата на човешкия живот“, каза Зеленски в публикувано онлайн изявление след срещата си с крал Хамад бин Иса Ал Халифа.

„Предложих да подпишем споразумение за дронове и да разширим сътрудничеството с Бахрейн, като се договорихме нашите екипи да уточнят детайлите“, добави той.

Украйна е подписала редица отбранителни споразумения в региона след началото на конфликта в Близкия изток в края на февруари, включително с Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Украински военни експерти, изпратени от Киев, са сваляли ирански дронове и в няколко държави от Близкия изток.

Страните от Персийския залив са атакувани със същите дронове „Шахед“, разработени от Иран, които Русия използва срещу Украйна.

„Нашата страна се сблъсква с подобни терористични атаки почти всеки ден и нашият народ има съответния опит в пълномащабната отбрана“, посочи Зеленски.

Той добави, че двамата са обсъдили и откриването на посолства в двете страни.

Преговорите, водени от САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна, са били изместени на заден план от конфликта с Иран.