В навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, министър-председателят Андрей Гюров посети Трета авиационна база край Граф Игнатиево, съобщиха от Министерския съвет на официалната си Facebook страница.

Премиерът се е запознал с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16 Block 70.

Министър-председателят е провел и среща с ръководството на базата и е поздравил военнослужещите по случай професионалния им празник.

Освен това премиерът Андрей Гюров е разговарял с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната техника съобщиха още от МС.