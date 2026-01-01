Министерството на правосъдието публикува Концепция за създаване на институционален механизъм за защита и подкрепа на магистрати, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции, съобщиха от МП.

В концепцията се подчертава, че натискът върху съдии, прокурори и следователи не се изчерпва с преки заплахи или опити за влияние по конкретни дела, а може да се проявява чрез очернящи медийни кампании, институционален тормоз, злоупотреба с дисциплинарни и наказателноправни механизми, необосновани проверки, публично делегитимиране, онлайн агресия и други форми на въздействие.

Екипът на министър Андрей Янкулов предлага изграждането на комплексен и устойчив механизъм за функционална защита, който да осигурява: ранно идентифициране на риска; обективна оценка на заплахите; навременни и адекватни мерки за защита; институционална подкрепа; защита срещу физически посегателства, заплахи, тормоз и кампании по делегитимиране; мерки за психическо благосъстояние и професионална устойчивост.

Във връзка с концепцията са изготвени още: Проект за нова Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи, която да отмени действащата Инструкция № И-1 от 2 октомври 2025 г.; Проект за обучение по лична сигурност и превенция, насочено към повишаване на ситуационната осъзнатост, дигиталната и семейна сигурност и към ясно разбиране на наличните институционални механизми за подкрепа; Проект на Наръчник за подкрепа на магистратите, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции.