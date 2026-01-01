Прокуратурата във Варна ръководи досъдебно производство във връзка с опит за убийство на трима мъже и жена, извършен в града на 4 май, съобщиха от обвинението.

Към наказателна отговорност е привлечена 47-годишната жена, гражданка на Литва. Тя ще остане задържана за 72 часа с оглед довеждането ѝ пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

След нападението с нож във Варна: Двама от ранените са в реанимация, търсят се кръводарители (ВИДЕО)

Малко след 14:00 часа, след като употребила значително количество алкохол, тя е нападнала нищо неподозиращи граждани на улица „Подвис“.

Близо до магазин за хранителни стоки тя е успяла да наръга трима мъже и жена. Двама от наранените - мъж и една жена, са оставени за лечение в болнично заведение в тежко състояение, а другите двама са освободени без сериозни наранявания.

Прокуратура

Единствено своевременната и адекватна лекарска намеса е спасила живота на по-сериозно пострадалия мъж. Извършителката на деянието е задържана от органите на МВР, като се е наложило тя да прекара срока на задържането си в специализирано болнично заведение, тъй като е била в неадекватно състояние. Към момента работата по случая продължава.

Жена от Литва намушка четирима души с нож в магазин във Варна (СНИМКИ/ВИДЕО)

В съда ще бъде внесено искане за налагане на постоянен арест спрямо нея, както и за настаняването ѝ в специализирано болнично заведение за извършване на изследване.

Булфото

Информация по случая бе оповестена пред медиите от прокурор Радослав Лазаров - говорител на Окръжната прокуратура във Варна.