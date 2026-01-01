Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било тежко.

Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в гърдите, които са в реанимацията на болница „Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение, предава NOVA .

Жена от Литва намушка четирима души с нож в магазин във Варна (СНИМКИ/ВИДЕО)

Припомняме, че нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката.

По данни на разследващите жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия. По случая се води разследване под ръководството на прокуратурата.

Има опасност за живота на възрастната жена, която е сред пострадалите от нападението с нож, и тя е поддържана в изкуствена кома, за да не изпитва болки. това каза началникът на реанимационното отделение в многопрофилната болница „Св .Анна“ в града д-р Валентин Власаков, предава БТА.

"След нападението, в болницата са настанени двама пациенти", допълни Власаков. Жената, която е на повече от 80 г., е с две наранявания, едното от които е животозастрашаващо. По думите на лекаря, от гръдния кош ножът е слязъл до черния дроб и го е повредил.

"Освен това има и срязани ребра. Със сигурност ножът е бил много голям", допълни Власаков. Той каза още, че другият пациент, настанен в болницата, е мъж на около 50 години. Той има две порезни наранявания. Едното е дълбоко и е засегнат белият дроб.

"И двамата пострадали са оперирани", допълни Власаков. По думите му лекарите ще направят всичко възможно, за да не се стигне до усложнения в състоянието им. Той отправи и призив, който има желание, да дари кръв в подкрепа на двамата пострадали.