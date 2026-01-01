Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики към папа Лъв XIV заради позицията на понтифика срещу войната на Вашингтон и Израел с Иран, предаде АНСА.

Тръмп заяви, че изказванията на папата поставят католиците в риск.

Преди месец американският президент каза, че папа Лъв XIV e "слаб по отношение на престъпността" и "ужасен по отношение на външната политика".

По време на интервю в "Шоуто на Хю Хюит" Тръмп отново засегна темата. Той беше попитан дали папата трябва да повдигне въпроса за задържания в Китай бизнесмен Джими Лай.

В отговор Тръмп заяви, че папата се фокусира върху други теми. "Папата би предпочел да говори за това, че е добре Иран да има ядрено оръжие", каза той.

Той добави, че не смята това за правилно. Според него подобна позиция "застрашава много католици и други хора".