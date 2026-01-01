Папа Лъв XIV заяви днес, че ще продължи да говори против войната и след директната атака на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу него, предаде Ройтерс.

Тръмп с остра критика срещу папа Лъв XIV: Нарече го „слаб“ и „ужасен“

Същевременно, говорейки пред агенцията, той предупреди на борда на самолета си, с който пътува към Алжир - първа спирка от африканската си обиколка, че „се злоупотребява“ с християнското послание.

„Не искам да влизам в дебати с него. Не мисля, че с посланието на Евангелието е трябва да се злоупотребява по начина, по който го правят някои хора“, заяви папата.

„Ще продължа да говоря силно против войната, стремейки се да насърчавам мира, да насърчавам диалога и многостранните отношения между държавите, за да търся справедливи решения на проблемите“, отбеляза той.

„Твърде много хора „страдат“ по света днес. Твърде много невинни хора биват убивани. И мисля, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, каза в заключение папата.