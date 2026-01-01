Драматични моменти, изкусни специалитети и високо напрежение очаква зрителите на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Звездните готвачи в кухнята на шеф Виктор Ангелов ще премерят сили с Черните куртки в ново заплетено кулинарно предизвикателство и вълнуваща вечерна резервация.

Двата отбора ще се впуснат в луда надпревара с времето и със своите съотборници, за да се доберат до най-желаните продукти за авторско ястие. Само най-бързите и сръчните ще получат възможността да избират, а останалите ще трябва да приложат щипка въображение, за да постигнат желания резултат.

За звездните готвачи предстоящата вечерна резервация ще бъде изключително емоционална, защото всеки от тях ще готви за някои от най-близките си хора. Междувременно Черните ще трябва да покажат на шеф Ангелов, че заслужават да направят следващата крачка към голямата награда в надпреварата. В края на вечерта един ще напусне Кухнята на Ада.

Как се комбинират свинско месо с доматен сос и прясно мляко, кой носи лош късмет на Нора Недкова и чия куртка ще бъде свалена на метри от финалната права, гледайте в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.