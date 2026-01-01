Испания преживя най-топлия април, регистриран досега, със средна температура от 15,1°C - с 0,1 градуса по-висока от досегашния рекорд от 2023 г., сочат предварителни данни на Националната метеорологична агенция (Aemet).

„Миналият месец счупи рекорди: това беше най-топлият април в историческата серия в Испания“, която започва през 1961 г., съобщиха от агенцията в социалната мрежа X.

„Със средна температура от 15,1°C той надмина с една десета досегашния най-топъл април - този от 2023 г.“, уточниха от Aemet.

Пълните данни за месеца ще бъдат публикувани на по-късен етап, предаде АФП.

Април е бил „изключително топъл“, като температурите са били с 3,2°C над средните за периода 1991-2020 г. В рамките на шест дни през месеца са отчетени температурни рекорди, сравними с данни от поне 1950 г.

Първите четири месеца на 2026 г. се нареждат като третите най-топли в историята, като са отчетени 12 рекордно топли дни - при очаквани около пет за цяла година в непроменен климат.

Испания е сред европейските страни, най-силно засегнати от климатичните промени, като последните четири години са най-горещите в историята на измерванията, с чести горещи вълни и температурни рекорди.

Учени от години предупреждават, че климатичните промени водят до по-интензивни и по-чести екстремни явления като горещини и засушавания.