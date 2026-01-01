Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание тази седмица, като се предвижда да се произнасе по редовността и допустимостта на предложението от народни представители от 51-вото Народно събрание за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан Андреев Стоев – изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Това е записано в дневния ред за заседанието на Пленума за 7 май, публикуван на интернет страницата на ВСС.

Преди седмица Стефан Петров от Прокурорската колегия каза, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата относно Стоев.

В началото на април на извънредно заседание Пленумът на ВСС реши да се приемат правила във връзка с процедурата за предсрочно освобождаване.