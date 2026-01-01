Предложението за дисциплинарно освобождаване на прокурора Йордан Стоев, член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), ще бъде разгледано от Пленума на Съвета на 2 април. Това се посочва в дневния ред за заседанието, публикуван на сайта на ВСС. Стоев е от квотата на Народното събрание.

За първи път: депутати искат дисциплинарно освобождаване на член на ВСС

Искането за освобождаването на Стоев е постъпило във ВСС от 48 народни представители, каза миналата седмица представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев.

По думите му тази процедура се случва за първи път. По закон най-малко 1/5 от народните представители могат да направят предложение за освобождаване на членове на ВСС, избрани от квотата на парламента, каза още Магдалинчев.