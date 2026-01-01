Постъпи искане във Висшия съдебен съвет (ВСС) от 48 народни представители за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан Стоев, член на съвета от Прокурорската колегия.

Възнамерявам следващата седмица да има извънредно заседание по този въпрос. Това каза пред БТА представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев след заседание на Пленума на ВСС.

Той отбеляза, че тази процедура се случва за първи път. Магдалинчев посочи, че по закон най-малко 1/5 от народните представители могат да направят предложение за освобождаване на членове на ВСС, избрани от квотата на парламента. В едномесечен срок от постъпването на искането ние (бел.ред. Пленумът на ВСС) трябва да се произнесе с решение по този въпрос, каза още той. Също така обясни, че процедурата включва изслушване на този, за когото се иска освобождаване, обсъждане от Пленума на предложението и информацията по него, като има възможност за събиране на допълнително информация.

Ако се установят такива обстоятелства за уронване престижа на съдебната власт, съответно Пленумът на ВСС ще прецени какъв да бъде резултатът, каза Боян Магдалинчев.

"Според мен подобно искане е закъсняло, тъй като поне публичните факти, на които се основава то, са се случили преди три години", коментира заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че 1/5 от съдии също имат право да отзоват изборен член избран от тях за Съдийската колегия, същото правомощие имат и 1/5 от прокурорите за член избран от тях за Прокурорската колегия.