Двама нови заместници на кмета Благомир Коцев се включват в ръководството на Община Варна. Те бяха представени пред медиите на пресконференция, съобщиха от Общината.

София Колева поема дирекциите „Образование и младежки дейности“ и „Култура и духовно развитие“, които доскоро бяха под ръководството на избрания за народен представител в 52-то Народно събрание Павел Попов. Под нейно ръководство ще бъде и дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

София Колева е възпитаник на гимназия с преподаване на чужди езици. Бакалавърската си степен по специалност „Международни икономически отношения“ придобива в Икономически университет-Варна.

Притежава магистърски степени по специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов и специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет-Варна. В момента изучава „Реторика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Има допълнителни квалификации в областта на професионалното обучение, младежката и доброволческата работа, икономиката, маркетинга, дизайна, нормотворчеството, инвестициите и други.

Притежава над 10 г. професионален опит в сферата на управлението на проекти. Работила е в социалната сфера, в неправителствения сектор, в образователни институции и в бизнес организации.

Била е сътрудник в 47-мото и 48-мото Народно събрание по въпроси, касаещи младежта, спорта, образованието и социалните дейности. Владее английски, руски и испански език. Доскоро Колева беше общински съветник в Общински съвет.

Досегашният директор на дирекция „Финанси и бюджет” става заместник кмет с ресор финанси и електронно управление. Кирил Симеонов завършва с отличие икономика и финанси в Съединените американски щати, а след това магистратура в един от водещите финансови университети в Европа - Бокони (Милано, Италия).

Средното му образование е от Американския колеж в София. Кирил Симеонов е бивш председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в НС и член на Комисията по бюджет и финанси. Финансов директор е на Община Варна от 2024 г.

Семеен, с две деца. Под негово ръководство са дирекциите „Финанси и бюджет“, „Местни данъци“, „Финансово-стопански дейности“, „Информационно и административно обслужване“.