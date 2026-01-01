Световни симфонични и камерни оркестри, виртуозни солисти, премиерни изпълнения и специално композирани произведения, над 30 събития с участието на над 1 000 инструменталисти - звезди на международно ниво и млади дарования.

Така изглежда космополитната програма за юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, който тази година отбелязва 100 години от своето начало през 1926 г., съобщиха от Общината.

Община Варна припознава фестивала като емблема на нашия град, част от недвижимото ни културно богатство. "Варненско лято" всъщност отдавна е надхвърлил границите на града ни. Той е национална гордост за България, част от културната съкровищница на Европа.

За нас фестивалът е стратегически приоритет и наш дълг е да съхраним това наследство и да ангажираме целия си възможен финансов и организационен ресурс, за да издигнем неговия международен престиж. Това каза кметът Благомир Коцев по време на пресконференция, на която бе представена програмата за юбилейното издание.

Артистичният директор на фестивала проф. Марио Хосен и екипът на дирекция „Култура и духовно развитие“ очертаха акцентите в календара, които надграждат всички музикални линии със световен мащаб и значимост.

Сред тях отново са най-големите имена в българската музика, на световноизвестни солисти и оркестри, на мащабни симфонични програми и камерни състави. Значимата годишнина ще бъде отбелязана с валидиране на специална пощенска марка, разкриха организаторите.

Международният фестивал „Варненско лято“ отправя силни послания за приятелство и хармония

Официалното откриване на фестивала на 27 юни е поверено на Деляна Лазарова - един от водещите диригенти на своето поколение, която направи своя дебют на BBC Proms. Солисти са двама победители от конкурса „Чайковски” и цигулар със забележителна кариера - Дмитрий Ситковецки, Андрей Йоница и Бари Дъглас. По традиция ще прозвучи емблематичната „Българска рапсодия Вардар“ на Панчо Владигеров в изпълнение на Симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна. В мащабната програма с творби от неговия ученик Милко Коларов и Бетовен се включват и три хорови състава.

Юбилейното издание на фестивала съвпада с отбелязването и на 80-годишнината от създаването на Симфоничния оркестър на Държавна опера-Варна. Директорът на ТМПЦ-Варна Даниела Димова разкри, че по този повод предстои издаването на два компактдиска с изпълнение на произведения на Йоханес Брамс и Макс Брух. Записите са направени от варненските симфонисти през последните две години под диригентството на маестро Георги Димитров, солисти са проф. Марио Хосен (цигулка) и Лиляна Кехайова (виолончело).

Програмата ще ни върне един век назад, когато точно на 23 юли 1926 г. с концерт от творби на Добри Христов и Панчо Владигеров е поставено фестивалното начало във Варна под името „Летни музикални тържества“.

100 години по-късно, на 23 юли 2026 г. Софийската филхармония ще представи отново изцяло българска програма, като музиката на Владигеров ще бъде „пречупена“ през творческата призма на неговите наследници - близнаците Александър и Константин Владигерови.

До края на март ще бъдат пуснати в продажба и билетите за концертите в програмата на фестивала. Анонсирана беше още и програмата на фестивала „Опера в Летния театър“, както и концертът на Пласидо Доминго на 21 април, който, макар и извън официалната програма на ММФ „Варненско лято“, дава мощен старт на музикалния сезон с изключителната финансова подкрепа на Община Варна.