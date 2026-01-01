Среща между земеделски производители и институции по повод измръзналите овошки вследствие на минусовите температури в началото на месеца се проведе в сградата на Община Кюстендил. На дискусията присъстваха и четиримата депутати от региона – Явор Гечев и Ивайло Петров от „Прогресивна България“, Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС и Николай Златарски от ДПС.

Основната тема на разговора са компенсациите, които стопаните могат да получат заради провалената реколта. „Данните, с които разполагам, сочат, че сливата е унищожена на сто процента, а при черешата щетите са между 60 и 70 процента. Засегнатите площи са в общините Невестино, Бобов дол и Кюстендил“, каза в началото на срещата кметът Огнян Атанасов.

Той припомни, че вчера беше обявено бедствено положение, като в рамките на десет работни дни могат да се подават заявления за пропаднали площи. Процедурата е същата като миналогодишната. „С помощта на народните представители ще инициираме среща с Министерството на земеделието за определяне на интензитета на помощта“, допълни Атанасов.

Участници в дискусията посочиха, че през миналата година е изплатена помощ в размер на 80 процента от технологичната карта, тъй като тогава не е имало възможност за застраховане – студовете са настъпили през април.

„Земеделските стопани втора година са без възможност за реализирана печалба. Затова целта е да се търси максимално допустимото обезщетение, за да могат да се подготвят за следващата година. Притеснително е, че дори хора, инвестирали в съоръжения за борба със слани и мраз, не успяха да спасят насажденията“, каза още Атанасов и призова заявленията да бъдат подавани възможно най-бързо. Стопани отбелязаха, че при липса на плодове грижите и разходите за поддържане на овошките се увеличават, за да оцелеят насажденията.

Директорът на областната служба „Земеделие“ Йордан Домозетов заяви, че е създадена организация за прием на заявления. Той подчерта, че насажденията трябва да бъдат плододаващи, в добро агротехническо състояние и минимум 70 процента от дърветата да съществуват на място. Домозетов припомни, че през миналата година са установени некоректно подадени заявления.

„Миналата година ситуацията беше подобна в цялата страна, а сега пораженията са основно в Кюстендилска област. Затова считам, че ще се намери възможност усилията на държавата да се съсредоточат тук“, каза депутатът Христо Терзийски.

Явор Гечев заяви, че се ангажира с търсенето на решения и апелира да не се заявяват площи, които не отговарят на изискванията. „Парите са малко – нека отидат при реалните земеделски производители“, каза той. По думите му проверките назад във времето показват, че след 1 май подобни мразове не са се случвали от много години.

„Моите наблюдения са, че там, където са ударили сланата и ниските температури – предимно в ниските части – щетите са големи. Черешите и сливите са по-уязвими и пораженията са масови. Каквото може да направи държавата, ще го направи. Няма да се налага да се търсят допълнителни средства, защото щетите тази година не са в цялата страна“, каза още Гечев. Той уточни, че схемата за обезщетения е ясна – изплащат се 80 процента при приспадане на застраховките, а при липса на застраховка и при 100-процентова щета – отново 80 процента.

„Има възможности да се търсят начини за борба с подобни явления и държавата е длъжна да взема превантивни мерки“, каза депутатът Николай Златарски от ДПС. „Ще направя всичко възможно нито един от вас да не бъде ощетен и да се търси възможност в бъдеще да няма подобни ситуации“, заяви той пред земеделските стопани.

Производителка посочи, че тази година отново търпи щети, но подчерта, че технологичните карти са актуални по цени от 2022 г. и всички разходи са се повишили, което трябва да бъде отразено.