Оставиха в ареста 43-годишния мъж, заплашил с убийство майка си и сестра си в Търговище, съобщиха от прокуратурата.

Той е привлечен към наказателна отговорност. Мъжът е многократно осъждан, включително за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, като до септември 2024 година изтърпявал ефективно наказание „лишаване от свобода“ именно за това престъпление.

Деянието е извършено в обедните часове на 3 май. След като се прибрал в дома си под въздействието на алкохол, той бил в раздразнително настроение.

Агресията си той насочил към своята майка и към сестра си, които се намирали в жилището. Мъжът взел кухненски нож, оставил го на масата и заявил пред двете жени, че „която бъде посочена първа от ножа, ще бъде убита първа“.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.