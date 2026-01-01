Два случая на домашно насилие са регистрирани в Търговище в рамките на няколко дни, съобщиха от полицията.

На 1 май около 22:30 часа в жилище в града 48-годишен мъж е нанесъл удари с ръце в областта на лицето на жена, с която живее на семейни начала. В резултат на побоя ѝ е причинена лека телесна повреда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Втори инцидент е регистриран на 3 май около 12:27 часа, когато 43-годишен мъж е отправил закани за убийство към майка си и сестра си. Деянието също е извършено в условията на домашно насилие.

И той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, като работата по документирането му продължава.