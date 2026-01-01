Състезателката от кърджалийския отбор "Юнак" Радостина Лулова завоюва златото при жените в категория до 69 килограма на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой, което се провежда в чешкия град Пилзен.

Това е нейното второ европейско злато след май 2025 г., а през ноември тя стана световен вицешампион на Световното първенство по силов трибой с екипировка, което се проведе в Румъния. Тя е и многократен републикански шампион в своята категория.

Сега в Пилзен Лулова става първа с общ резултат от 605 килограма – 252,5 кг. вдигане от клек, 130 кг. - от лег и 222,5 кг. - мъртва тяга.

Друг състезател от кърджалийския тим - Здравко Петров се класира на трето място в категория до 83 кг., допълват от клуб „Юнак“ Той постигна впечатляващи резултати в трите движения, вдигайки общо 815 килограма - 320 кг. вдигне клек, 210 кг. - от лег и 285 кг. - мъртва тяга. Постижението е и личен рекорд на състезателя.