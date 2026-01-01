Продължава миенето на уличната мрежа с автоцистерни след приключване на ръчното почистване на наносите от кал и пясък в София.

Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, като успоредно с това се осъществява и почистване на дъждоприемните шахти на част от участъците, с цел осигуряване на нормалната им проводимост, съобщиха от Столична община.

Трамваите по бул. „България“ в София спират за ремонт през уикенда

Част от дейностите ще се извършват в нощните часове с цел минимално затруднение на трафика, като за някои участъци ще бъде въведена временна организация на движението.

Почистването на дъждоприемните шахти по ул. „Самоковско шосе“ започва. В следващите дни ще бъдат отстранени наносите от кал и пясък, както и ще бъде извършена цялостна уборка в участъка от кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път до обръщалото на Кокаляне.

Бул. „Цар Освободител“ - от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, ще бъде измит в нощната смяна на 9 май, като преди това ще се извърши почистване на наносите от кал и пясък.

Столична община

На 8 и 9 май, във връзка с дейностите, в следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се забранява влизането на пътни превозни средства в следните часови диапазони: от 00:30 до 04:30 часа на 8 май - транспортен подлез на бул. „Ген. Скобелев“ (НДК). От 00:30 до 02:00 часа на 9 май - южно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“.

Дейностите са част от регулярното почистване на уличната мрежа в София и се извършват при подходящи метеорологични условия.