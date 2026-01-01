Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски утвърди Концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование.

Документът има за цел да въведе по-ясен и последователен подход към темите, свързани със здравето, които в момента се разглеждат в различни учебни предмети и инициативи, без единна структура и последователност.

Здравното образование обхваща ключови области като лична хигиена, хранене, физическа активност, психично здраве, превенция на зависимости, сексуално и репродуктивно здраве, както и оказване на първа помощ. Съдържанието е организирано, така че да се надгражда във всеки етап на обучение – от началния до гимназиалния, с фокус върху изграждането на знания, умения и отговорно отношение към собственото здраве, посочват от ведомстото.

Концептуалната рамка е разработена от междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Националния център по обществено здраве и анализи. Проектът е разработен в изпълнение на решение на Министерския съвет за приемане на План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище. Той беше публикуван за обществено обсъждане, като част от получените становища са отразени в окончателния вариант.

Въвеждането на здравно образование не променя учебните програми, а предоставя насоки и структурира съдържание, с което да се постигне по-голяма последователност и ефективност в дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищна среда, допълват от здравното министерство.

Утвърждаването на документа създава основа за по-добра координация между институциите и за развитие на устойчив модел, който подкрепя изграждането на здравословни навици още в ранна възраст.