Актрисата от сериала "Шатовалон", наричан „френският Далас“, е починала на 77-годишна възраст. Тя стана жертва на тежка автомобилна катастрофа в разгара на славата си.

Тя беше една от звездите на 80-те години - с перфектна прическа и пронизващ поглед. Съдбата ѝ разтърси французите. Шантал Нобел стана известна с ролята си на адвокатката Флоранс Берг в „Шатовалон“, излъчван по Антен 2. Кариерата ѝ, която бе във възход, бе прекъсната рязко след тежка автомобилна катастрофа с участието на певеца Саша Дистел, който шофирал своето Porsche 924 Carrera GT край Траси-сюр-Лоар, след участие в предаването Champs-Élysées.

Тогава тя е на 37 години и е майка на две деца - Александра и Ан-Шарлот. Когато се събужда след катастрофата, диагнозата е тежка - лекарите смятат, че ще остане инвалид за цял живот.

Сериалът от 26 епизода революционизира жанра и събира близо 14 милиона зрители. В него има омраза, интриги и политико-финансови конфликти около местния вестник „La Dépêche républicaine“. Заглавната песен „Puissance et gloire“, изпълнена от Ербер Леонар, става хит. Втори сезон така и не е заснет след инцидента на актрисата, която е участвала и във филмите Le Permis de conduire /"Шофъорска книжка" бел.ред/ и Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil /"Всички са красиви, всички са добри" бел.ред/.

Hommage à l'actrice #ChantalNobel décédée à l'âge de 77 ans , elle a fait les beaus jours de la télévision avec le série Chateauvallon il y a 40 ans au cinéma elle a tournée 13 films que des comédies de Max Pecas, Jean Giraud ou Philippe Clair

След катастрофата Шантал Нобел се оттегля от публичния живот, което поражда множество слухове.

„Не съм държана в изолация, напълно съм щастлива, както много жени биха искали да бъдат, а съпругът ми обожавам“, казва тя в интервю за Europe 1. Последиците от травмите я принуждават да ходи с бастун или да се подпира на съпруга си Жан-Луи Жулиан, който остава до нея и ѝ помага.

Въпреки че е изразявала желание да се върне към актьорството, тя никога не го прави. През 2010 г. заявява, че е приела съдбата си: „Дълго време бях ядосана, но това вече е минало.“