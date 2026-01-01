Старши комисар Живко Желев е назначен за директор на Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. Смяната е представена от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на вътрешното министерство главен комисар Любомир Николов. При представянето на новия директор двамата са подчертали, че приоритетите на МВР са ясно определени и работата по тях ще продължи.

Старши комисар Живко Желев започва работа в структурата на министерството на 1 септември 1998 г., когато е назначен като разузнавач в „Икономическа полиция“ във Варна. Бил е началник на група и началник на сектор. През 2014 г. става ръководител на отдела „Икономическа полиция“ във варненската дирекция. През 2021 г. придобива образователната и научна степен „доктор“. Награждаван е многократно за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебната си дейност.

Живко Желев поема поста от старши комисар Цветан Пировски, който бе назначен като директор на полицията във Варна през март тази година.