Петнадесет млади таланти в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки са новите стипендианти на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT. Те ще бъдат представени на церемония в Министерския съвет.

Програмата създава възможности за изявени български таланти да продължат образованието и професионалното си развитие в България на световно ниво.

Церемонията ще започне в 10:00 часа. На нея ще присъстват министър-председателят Румен Радев, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, както и проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института.

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти – повече, отколкото в първите две издания на EXPLORER, взети заедно.

Стипендиантите ще получават месечна стипендия от малко над 1000 евро. Те ще имат възможност още по време на следването си да съчетават обучението си във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с научноизследователска работа в INSAIT и практически опит във водещи технологични компании, които финансират инициативата.

Програмата EXPLORER е насочена към подкрепа на млади хора с отлични постижения и интереси в области, свързани с технологиите и природните науки, като им дава възможност да се развиват в България и да работят по проекти на международно ниво.

БТА припомня, че стипендиантите на програмата през миналата година също бяха обявени на официална церемония в Министерския съвет.