ФБР арестува в неделя 34-годишна жена от Калифорния, обвинена, че е действала като нерегистриран агент на Китай и е наблюдавала сина на тайванския президент и семейството му, съобщиха федерални власти.
Според федерална съдебна жалба Уонин „Хедър“ Джанг от Ървайн е наблюдавала близък роднина на високопоставен тайвански държавен служител, след като е пътувала до Сиатъл през 2025 г.
В жалбата, подписана в събота, се твърди, че Джанг е получила указания от китайски служители да събере информация и да направи снимки на роднината, чието име не е посочено в документа. В публикация в социалните мрежи ФБР заяви, че Джанг е наблюдавала сина на тайванския президент Лай Чинг-те и семейството му.
We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China. Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China. According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials. She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense. She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty.
We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China. Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China. According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials. She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense. She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty.— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026
Китайската комунистическа партия разглежда Тайван като част от територията на Китай, въпреки че Пекин никога не е управлявал острова. Китайското правителство отдавна заявява, че ще постигне „обединение“ с Тайван, включително с използването на сила, ако е необходимо.
Лай отдавна е обект на критики от страна на Пекин заради позициите си в подкрепа на суверенитета на Тайван – самоуправляваща се демокрация с население от около 24 милиона души. Китайското правителство и държавните медии редовно го определят като опасен сепаратист, „създател на проблеми“ и „подстрекател на войни“, като същевременно отхвърлят многократните му призиви за преговори.
Според жалбата, изготвена от специалния агент на ФБР Кевин Холт, Джанг и лице, обозначено като „Лице 1“, са пътували със самолет от Лас Вегас до Сиатъл на 1 септември 2025 г., след което са отишли до дома на неназования роднина.
Запис от охранителна камера на съсед показва, че Джанг и „Лице 1“ са чакали пред дома в нает черен SUV, се посочва в жалбата.
Когато роднината и семейството му се прибрали, Джанг и другият човек „бързо седнали в черен SUV, извадили нещо, което изглеждало като телефоните им, и ги държали по начин, показващ, че правят снимки и/или видеоклипове на семейството“, се твърди в документа.
Според жалбата местоположението и снимките на близки роднини на високопоставен тайвански държавен служител, включително изображения на домовете и автомобилите им, биха могли да бъдат полезни за Китай, ако китайското правителство „желае да получи влияние върху президента на Тайван по време на евентуален конфликт“.
Не е ясно дали Джанг има адвокат. В момента Китай отбелязва едноседмичните празненства по случай Националния празник, по време на които правителствените учреждения са затворени.
„Джанг е координирала пътуването със сътрудник и е използвала търговски заговор, за да избегне разкриване. Тя никога не е уведомила главния прокурор, че действа от името на чуждо правителство, което е федерално престъпление“, заяви в социалните мрежи първият помощник-прокурор на САЩ за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли.
По думите му Джанг ще се яви във федералния съд в Лос Анджелис в понеделник за първото си съдебно заседание.