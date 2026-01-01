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ФБР арестува в неделя 34-годишна жена от Калифорния, обвинена, че е действала като нерегистриран агент на Китай и е наблюдавала сина на тайванския президент и семейството му, съобщиха федерални власти.

Според федерална съдебна жалба Уонин „Хедър“ Джанг от Ървайн е наблюдавала близък роднина на високопоставен тайвански държавен служител, след като е пътувала до Сиатъл през 2025 г.

В жалбата, подписана в събота, се твърди, че Джанг е получила указания от китайски служители да събере информация и да направи снимки на роднината, чието име не е посочено в документа. В публикация в социалните мрежи ФБР заяви, че Джанг е наблюдавала сина на тайванския президент Лай Чинг-те и семейството му.

Китайската комунистическа партия разглежда Тайван като част от територията на Китай, въпреки че Пекин никога не е управлявал острова. Китайското правителство отдавна заявява, че ще постигне „обединение“ с Тайван, включително с използването на сила, ако е необходимо.

Лай отдавна е обект на критики от страна на Пекин заради позициите си в подкрепа на суверенитета на Тайван – самоуправляваща се демокрация с население от около 24 милиона души. Китайското правителство и държавните медии редовно го определят като опасен сепаратист, „създател на проблеми“ и „подстрекател на войни“, като същевременно отхвърлят многократните му призиви за преговори.

Според жалбата, изготвена от специалния агент на ФБР Кевин Холт, Джанг и лице, обозначено като „Лице 1“, са пътували със самолет от Лас Вегас до Сиатъл на 1 септември 2025 г., след което са отишли до дома на неназования роднина.

Запис от охранителна камера на съсед показва, че Джанг и „Лице 1“ са чакали пред дома в нает черен SUV, се посочва в жалбата.

Когато роднината и семейството му се прибрали, Джанг и другият човек „бързо седнали в черен SUV, извадили нещо, което изглеждало като телефоните им, и ги държали по начин, показващ, че правят снимки и/или видеоклипове на семейството“, се твърди в документа.

Според жалбата местоположението и снимките на близки роднини на високопоставен тайвански държавен служител, включително изображения на домовете и автомобилите им, биха могли да бъдат полезни за Китай, ако китайското правителство „желае да получи влияние върху президента на Тайван по време на евентуален конфликт“.

Не е ясно дали Джанг има адвокат. В момента Китай отбелязва едноседмичните празненства по случай Националния празник, по време на които правителствените учреждения са затворени.

„Джанг е координирала пътуването със сътрудник и е използвала търговски заговор, за да избегне разкриване. Тя никога не е уведомила главния прокурор, че действа от името на чуждо правителство, което е федерално престъпление“, заяви в социалните мрежи първият помощник-прокурор на САЩ за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли.

По думите му Джанг ще се яви във федералния съд в Лос Анджелис в понеделник за първото си съдебно заседание.

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CNN
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