Китай днес заяви, че предприема „необходими мерки“, за да защити суверенитета си и няма да толерира „сепаратисткa“ дейност в момент, когато Тайван съобщи за поредно засилване на полетите на китайски военни самолети около острова и призова Пекин да спре провокациите, предаде Ройтерс.

Въоръжените сили на Пекин все още не са коментирали военната активност и не са потвърдили дали извършват учения.

Високопоставен тайвански официален представител каза, че те смятат, че засилването на активността има за цел да изпрати политическо послание към администрацията на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп.

Агенция Ройтерс цитира дипломат от региона, според когото мащабът и размерите на текущите китайски операции, включително броят на разположените военнослужещи, са „нечувани“ през последните години.

