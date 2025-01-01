Затворен за движение е пътят между пазарджишките села Звъничево и Лозен поради пътнотранспортно произшествие (ПТП), съобщиха от полицията в Пазарджик.

По първоначални данни са се ударили два леки автомобила, като е пострадал един от пътуващите. Той ще бъде транспортиран в областната многопрофилна болница.

Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през Звъничево - Братаница - Ветрен Дол - Варвара-Септември и обратно.

На място са изпратени екипи на Районно управление – Пазарджик, сектор "Пътна полиция", аварийно-спасителен екип на пожарната и Спешна помощ.

Предстои да се извърши и оглед.