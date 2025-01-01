Гръцката прокуратура повдигна обвинение в убийство по непредпазливост, причиняване на сериозна телесна повреда по непредпазливост и опасно управление на моторно превозно средство на българския водач на товарен автомобил, който вчера участва в тежка катастрофа край град Комотини, Северна Гърция, в която загинаха трима души, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника, в стабилно състояние е. Той е опериран и когато здравословното му състояние го позволява, ще му бъдат взети показания.

Трима души загинаха, двама са ранени при тежка катастрофа в Гърция

Тежката катастрофа стана вчера по обяд в близост до пункт за пътни такси на магистралата „Егнатия“ край Комотини. Камионът, управляван от българския гражданин, е ударил лек автомобил, който се е запалил. В резултат на пожара в автомобила са загинали трима души, а 49-годишна жена е сериозно ранена, но без опасност за живота.

При катастрофата е бил засегнат и втори автомобил, в който са пътували роднини на жертвите, но те са успели да напуснат превозното средство навреме.

При засега неуточнени обстоятелства един от двата автомобила е бил спрял или се е движел с ниска скорост на около 600 м от пункта за пътни такси, когато е бил ударен от камиона.

Вчера „Прото тема“ съобщи, че жертвите са албански граждани. Според информацията в камиона е пътувал още един българин, който също е хоспитализиран.