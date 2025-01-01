Още 381 деца са класирани за прием в общинските детски ясли и градини в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Общината. Днес бяха обявени резултатите от поредното класиране за прием в общинските детски заведения в Пловдив, в което са участвали 1072 деца. От тях най- много 774 са на яслена възраст, 156 за първа възрастова група, 69 – за втора, 45 – за трета и 28 за четвърта възрастова група (за 6-годишни деца), като част от децата кандидатстват за преместване.

За това класиране бяха обявени общо 513 места, от тях за яслените групи – 299 ( в т. ч. и 48 места в новата сграда на „Детска ясла на мечтите“ - на втори адрес на ул. „Стоян Михайловски“ 13, кв. „Съдийски“, район „Централен“), за първа група – 98, за втора – 44, за трета – 34 и 38 свободни места за четвърта възрастова група. Все повече нараства броят на приетите и в яслените групи деца, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини.

Броят на класираните деца е 381, от които 293 деца са класирани за яслените групи, 32 за първа група, 21 за втора група, 18 за трета група и 17 деца за четвърта възрастова група. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 27 август 2025 г. включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети. Документи за доказване на адресната регистрация на децата не са необходими, тъй като проверките са автоматични.

Следващото класиране ще се проведе на 10 септември. Свободните места за него ще бъдат обявени до 28 август включително. Данните от класирането на 19. август 2025 г. показват, че има останали свободни места за детските градини и за родителите на все още неприетите деца е много важно да следят обявяването им, за да увеличат шанса си за прием.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 09 септември 2025 г. – 23:59 ч. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17:00 ч. на 5.09.2025 г., посочват от Общината.

На класирането през месец юли бяха приети 408 деца в детските заведения в Пловдив.