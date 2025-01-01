Съвместните усилия и грижа на няколко болници у нас спасиха живота на 9-годишно дете.

Първоначално момиченцето постъпва по спешност в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив заради настъпило остро кървене от белия дроб. След преглед и образни изследвания се взима решение към лечението да се присъединят и екипите на Детска хирургия – „Пирогов“, както и детските кардиолози на Национална кардиологична болница (НКБ).

Критично е състоянието на малката пациентка при транспортирането ѝ в София. Детските анестезиолози и детските хирурзи в болница „Пирогов“ пристъпват към спешна стабилизация и овладяване на кървенето. В резултат на предварителната координация между болниците, следва втора високоспециализирана ангиографска процедура в Националната кардиологична болница.

Общият екип под ръководството на проф. Анна Кънева (НКБ), доц. Елисавета Левунлиева (НКБ), доц. Богдан Младенов (Пирогов) и проф. Христо Шивачев (Пирогов) с участието на д-р Даниел Дончев (детски анестезиолог, Пирогов), д-р Любомир Димитров (детски кардиолог, НКБ), д-р Михаела Емилова (специализант по детска хирургия, Пирогов), мед. с. Снежанка Въгленова (Детска хирургия – Пирогов), анест. с. Евелина Евгениева (НКБ) и лаборант Ивелина Тупарева (НКБ), извършва локализиране и лечение на патологичен кръвоносен съд на белия дроб, което довежда до спиране на кървенето.

След процедурата връщат пациентката в Детската хирургия на "Пирогов" за наблюдение и долекуване.

След близо 10 дни детето е изписано от болницата. 2 месеца по-късно момиченцето е възстановено и здраво.