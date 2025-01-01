Фактическото приемане на парк "Врана" е в ход, очаква се отварянето му за туристи наесен, каза за БТА областният управител на София Стефан Арсов.

В изпълнение на петте основни изисквания, заложени в постановлението на Министерския съвет, Столична община е предоставила необходимата документация, която първоначално е липсвала в приемно-предавателния протокол, обясни Арсов. Той добави, че от областната управа са изпратили разяснения на общината и процедурата по фактическото приемане на парк "Врана" може вече официално да продължи.

Арсов обясни, че предоставените документи са позволили на междуведомствените комисии, включващи представители на ресорните министерства, областната администрация и Столична община, да започнат съвместна проверка на място. "Колегите вече бяха на терен, за да установят дали предоставените документи съответстват на фактическото състояние на парка. Процедурата по оформяне на окончателната документация е в ход“, уточни той.

Паркът остава затворен за посетители до обезопасяване

Въпреки започналите действия по приемането „Врана“ остава затворен за граждани. Основната причина е необходимостта от обезопасяване на терена, уточни Арсов.

„Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка“, обясни областният управител.

Парк "Врана" временно е затворен за граждани. Автобусната линия, която води до него, е спряна, защото Столична община се оттегля от стопанисването му, заяви заместник-кметът на Столична община по екология Надежда Бобчева през юли.

Очаква се паркът да бъде отворен наесен

При оптимално протичане на процедурите по избор на изпълнители и реализация на необходимите дейности, паркът може да бъде отворен за посетители през есенния сезон.

„Предполагаме, че до началото на есента ще сме положили дължимата грижа по безопасността на парка“, посочи Арсов, като уточни, че сроковете зависят и от провеждането на обществените поръчки.

Културни инициативи и бъдещи събития

Паралелно с подготвителните действия областният управител съобщи, че се обмисля и програма за културни събития в парка. Имаме намерение да продължим със светлинното шоу „SofiaLights“, посочи той. Арсов допълни, че ако всичко административно е наред за тази година, се предвижда организацията на зимен фестивал в парка. „Имаме доста идеи за следващата година – събития, които да обогатят културната програма на столицата“, допълни той.