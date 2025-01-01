Върховният административен съд потвърди решението на Регионалната дирекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, че инвестиционното предложение на „Запрянови-03“ за мраморна кариера в асеновградското село Горнослав е изгубило правното си действие. За това съобщиха от инициативния комитет срещу кариерата. Решението на магистратите е от днес и е окончателно.

Инвестиционното предложение на фирмата е входирано в екоинспекцията през 2015 година. Година по-късно РИОСВ - Пловдив решава да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Решението обаче е валидно в рамките на пет години, в които "Запрянови-03" не са започнали осъществяване на инвестиционното предложение.

МОСВ е срещу изграждането на мраморна кариера край село Горнослав

В решението на ВАС е записано още, че зоната е част от мрежата „Натура 2000“, попада в буфер на биосферен парк „Червената стена“ и е местообитание на защитения вид „Орфеево цвете“ (родопски силивряк).

Жителите на Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец и Добростан от няколко години протестират срещу изграждането на кариерата за мраморна баластра. През май Общинският съвет в Асеновград не разреши изменение на устройствен план за кариерата, а от Министерството на околната среда и водите обявиха, че застават срещу изграждането ѝ.