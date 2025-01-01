Задължителни превантивни мерки срещу разпространението на шарка и на болестта син език по овце и кози въведе Общинската епизоотична комисия към Община Стрелча. Това съобщиха от общинската администрация на сайта си.

Комисията е заседавала вчера заради констатирани огнища на шарка по овце и кози в с. Правище, обл. Пловдив, и с. Тополидол, община Пазарджик, и болестта син език по овце и кози на територията на България.

Приетите мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в животновъдните обекти (лични стопанства и ферми) за спазване на мерките за биосигурност.

Забранява се търговия, придвижване и транспорт на преживни животни, освен за незабавно клане, при спазване на определените изисквания, както и организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни, съобщиха от Община Стрелча.

Комисията е приела и препоръки за собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на дребни преживни животни, сред които да спазват мерките за биосигурност и при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, или кмета на населеното място, официалния ветеринарен лекар и Областната дирекция по безопасност на храните - Пазарджик.

Забранява се пашата на всички възприемчиви животни в часовете с активен летеж на куликоиди от 19:00 ч. до 08:00 ч., реши още Общинската епизоотична комисия. Всички препоръки са публикувани на сайта на Oбщината.