Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване на разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област.

Две нови огнища на заразата сред дребни преживни животни са установени в рамките на две седмици в региона. Вземането на проби продължава, защото постъпват нови сигнали. В 86 обекта животните вече са унищожени.

В област Пазарджик се въвеждат ограничителни мерки срещу разпространяването на болестта "син език" по преживните животни.

Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на преживни животни, с изключение на тези, които преминават транзит.

Изключително важно е да се спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти.