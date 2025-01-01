Екипът на ловешкото сдружение „Екомисия 21 век“ организира почистване на брега на река Осъм – в участъка от моста на парк „Баш бунар“ до транспортния мост, съобщиха от общинската администрация за БТА.

Инициативата е част от проект „Младежки климатичен форум“ и се осъществява със съдействието на Община Ловеч.

Акцията ще се състои на 23 август, събота. От сдружението ще бъдат осигурени ръкавици, чували и вода за всички участници.

От началото на годината Община Ловеч е заплатила близо 110 хиляди лева за почистване на локални замърсявания, битови отпадъци и шахти.