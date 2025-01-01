„Енерго-Про“ алармира своите клиенти за пореден опит за телефонна измама от името на компанията. Сигнал за подобно обаждане е постъпил от клиенти на дружеството във Варна.

Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на „Енерго-Про“. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за „услугата".

Компанията категорично заявява, че:

да се обажда на свои клиенти от скрити номера; всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;

заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти.

При съмнения за злоупотреба с името на ЕНЕРГО-ПРО клиентите на дружеството могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.