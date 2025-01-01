Няма активни огнища на пожара в Пирин. Това каза директорът на Държавно горско стопанство (ДГС)-Струмяни Иван Ризов. Доста е спокойна обстановката.

"Никъде няма активно горене. Хора обхождат пожара по периферията, но към момента няма проблеми", уточни директорът. Той каза още, че на този етап пожарът няма да се обявява за потушен, но ситуацията в района на Илинденци и над Плоски е спокойна.

На терен са над 50 човека, сред които служители на горските стопанства в Струмяни и Сандански, военнослужещи и пожарникари. В момента се извършва наблюдение на засегнатата площ. На места, вътре в пожара, има пушещи дънери, но те се обработват. На 20 август обходите и наблюденията на екипите ще продължат.

"Надеждите са за дъжд, с който пожарът да бъде напълно потушен", каза още Ризов. По думите му засегнатата от пожара площ надхвърля 45 хиляди декара, според данни от сателит.

Пожарът в района на Илинденци възникна на 25 юли. След като той бъде потушен напълно, ще започне инвентаризация, за да се уточни точният размер на засегната площ. Служители на горското ще направят обход, за да видят кои насаждания са изгорели напълно и кои са засегнати върхово. Дърветата, които са засегнати от огъня върхово, ще бъдат почистени.

"Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където не - ще се престъпи към залесяване. Има вероятност дърветата, на които не е изгоряла короната, да се възстановят.

Част от тях най-вероятно няма да се възстановят, защото в повечето случаи след пожара започват нападения от насекоми и вредители", поясни Ризов. Най-вероятно част от по-малко засегнатите от огъня дървета също ще загинат, но директорът се надява тези, които не са със засегнати корони, да оцелеят.