Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин. Това каза директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни Иван Ризов. Той информира, че в момента в района на селата Илинденци и Плоски, където имаше активни огнища, е спокойно. Снощи е превалял дъжд, който е помогнал значително в овладяването на огъня. Пожарът не се разширява, но във вътрешността все още има паднали дървета и пънове, които тлеят. На този етап няма опасност от разрастване на пожара, смята директорът.

На терен работят пожарникари, горски служители, военнослужещи, доброволни формирования и служители на Национален парк "Пирин". На този етап няма необходимост от помощ от въздуха.

Ризов информира, че в събота и неделя е имало спонтанни доброволци, които са се включили в овладяването на огъня. Продължават да се набират доброволци, заради необходимостта от ротиране на хората, допълни Иван Ризов.

Гасенето на пожара над село Илинденци продължава вече 25 дни. Директорът на ДГС-Струмяни поясни, че голяма част от горските работници са участвали всеки ден в гасенето на огъня, като на моменти са ангажирани за над десет часа. Почти всички са постоянно на терен, като в най-добрия случай почиват по един ден на седмица, уточни Ризов.