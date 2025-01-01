Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили участват в гасенето на големия горски пожар в Пирин, съобщиха от Министерство на отбраната.

Два хеликоптера „Кугар“ излетяха от 24-та авиационна база в 13.51 ч и в 14.05 ч за гасене от въздуха, по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От сутринта 20 военнослужещи от 3-то бригадно командване с ръководител лейтенант Камен Велков погасяват на терен огнища от пожара.

Локализирани са вече двете огнища над селата Илинденци и Плоски. Има призив да се включат още доброволци.

Огънят, който тръгна от района на село Илинденци, община Струмяни, в края на юли, се разрасна до чудовищни размери, поглъщайки над 45 000 декара гори и храсти.

Стихията засегна и територията на Национален парк „Пирин", където по последни данни са изгорели около 15 декара в района на връх Конски кладенец.