Американските военни съобщиха в сряда за задържането на петролен танкер под руски флаг в Северния Атлантик заради нарушения на санкционния режим, с което бе сложен край на продължило няколко седмици преследване от страна на силите на САЩ.

Залавянето на кораба, който по-рано е успял да избегне качване на борда му край бреговете на Венецуела, е резултат от съвместна операция на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и американски военни, съобщи Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (EUCOM), отговарящо за региона.

