За пореден ден военнослужещи от Сухопътните войски се включиха в борбата с огъня в Пирин и община Сунгурларе, съобщиха от Министерство на отбраната.

В овладяване на стихията в Пирин участват 20 военнослужещи със специализирана техника от 3-ти механизиран батальон, от състава на 3-то бригадно командване.

Тежка битка с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени

Екипът, ръководен от лейтенант Камен Велков, вече е на терен и помага на пожарникари, горски и доброволци.

Министерство на отбраната

Военнослужещите работят в изключително тежки атмосферни условия, в труднодостъпна местност с денивелация над 70 градуса.

Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк „Пирин“

Втори ден 30 военнослужещи със специализирана техника от 42-ри механизиран батальон на 2-ра механизирана бригада се включват в борбата с пожара в района на село Скала, община Сунгурларе.

Под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров военнослужещите действат в труднодостъпни участъци.