Пожарникари, военни от Трето бригадно командване, горски служители и доброволци продължават да се борят с огнената стихия в Пирин.

"В момента екипите все още са на терен, но ги евакуирахме, на безопасно място са, тъй като на единия от фронтовете има върхово горене заради вятъра. Фронтът, който е към парк "Пирин", беше овладян, но на другия фронт имаше проблем с върховото горене. С хеликоптери се опитваме да направим точно това - върховото горене да го направим низово, за да можем да продължим да работим. Всеки момент, в който върховото горене премине в низово, те ще се върнат", заяви комисар Валентин Василев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Комисар Василев каза още, че предстои да се направи оценка на ситуацията, за да се прецени как екипите да продължат работата по овладяването на пожара.

"До момента мерките, които предприемахме, даваха много добри резултати. Не можем да влияем на вятъра, който тук, в района на пожара, е почти постоянен", каза още директорът на РСПБЗН-Благоевград.

Второто огнище и фронтът, в близост до границите на национален парк "Пирин", е овладян. Там гасенето е наземно, основно с просеки.