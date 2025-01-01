Огънят в Пирин планина, който гори вече 19 дни, навлезе на териториите на Национален парк "Пирин".

Това заяви за БНТ директорът на парка Росен Баненски.

Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Той е обхванал около 17 дка територии, които се намират високо в планината, а достигането до тях е изключително трудно заради голяма надморска височина и пресечения терен.

Министерство на отбраната

Огнището гори силно и има голямо задимяване, което допълнително усложнява гасенено. На място са пожарникари, горски, военни, паркова охрана и доброволци, които гасят с раници, защото техника не може да стигне до мястото на огнището.

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер и екипаж Военновъздушните сили (ВВС) участват в гасенето на огъня, съобщиха от Министерство на отбраната.

Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара в Пирин. На терен са 20 военнослужещи с 4 единици техника.

Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин".

За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.