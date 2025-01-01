51 са пожарите, възникнали на територията на страната в рамките на днешния ден. 10 от тях са напълно пожасени, върху 41 продължава нашата работа. Това каза на брифинг гл. комисар Николай Николов.

Пожарът в Илинденци е овладян

► Първият пожар е този в Средец - той е локализиран;

► Вторият пожар в Сунгурларе - над 16 000 декара засегната площ. Един от фронтовете е ограничен, продължава работа по последния фронт.

Пожарът, който бушува четвърти ден в община Сунгурларе, е достигнал землището на село Скала. Налага се евакуация на жителите на населеното място, която вече е започнала. Това съобщиха от Областната администрация в Бургас. Изведени от домовете им ще бъдат около 50 души.

Те ще бъдат настанени в село Славянци. Екип на Българския Червен кръст е на място, за да окаже помощ на евакуираните.

Два самолета и един хеликоптер се използват към момента за потушаването на пожара, обхванал хиляди декари гора и лозови масиви в община Сунгурларе. Това съобщиха от Областна администрация - Бургас.

На място има над десет противопожарни автомобила, като се очакват още седем от близки до Бургас области.

На този етап властите съобщават за една изгоряла необитаема постройка в село Скала. Населението е изведено на безопасно място. Няма пострадали и бедстващите хора. В момента усилията са насочени към ограничаване периметъра на пожара.

По-рано днес по разпореждане на областния управител Владимир Крумов е задействана системата BG Alert, с която е сигнализирано на живеещите в района за опасност.

Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра - Славянци - Скала, съобщиха от областната администрация. Четвърти ден продължават дейностите по потушаването на пожара в община Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Гасенето на огнищата се извършва и с летателна техника. До момента пламъците са засегнали хиляди декари широколистни гори и лозови масиви.

► За пожара в Пирин повече от 160 човека работят за ограничаване и ликвидиране на пламъците. Техните усилия дадоха резултати. В момента само две огнища продължават да създават проблем.

„Ако продължаваме така, надявам се утре резултатът да бъде още по-добър", каза гл. комисар Николай Николов.

"Утре започваме рано сутрин с цел дислоциране на средствата и силите навреме. Събирането на състава ще започне в 5.00 ч., като очакваме и доброволци, които имат желание да пристигнат в този час, за да бъдат разпределени. Използваме ръчни средства за гасене основно, както и летателна техника - два самолета и хеликоптер. Използваме линия - 400-500 метра с автомобил с помпа за високо налягане и обливаме фронтовете, които вече сме ограничили с просека. Огънят е в близост до парк Пирин. Има възможност да навлезе, но трябва да се извършат замервания. В момента пожарът е низов - горят сухи треви и листна маса, работят колегите да го локализират с просеки", заяви комисар Валентин Василев.

Премиерът Желязков разпореди създаването на работна група между МВР, МО и Министерство на транспорта, която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха. „Евентуално да предложим на НС един план в близките години да придобием този капацитет. Дано догодина успеем да въведем повече хеликоптери", обобщи гл. комисар Николов.