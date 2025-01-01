Локализиран е пожарът до кв. "Тракия" в Шумен, по информация на пожарните екипи на място. В погасяването му са участвали огнеборци от Шумен, Велики Преслав и Нови Пазар.

По-рано говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова съобщи, че горят сухи треви в кв. "Тракия" в Шумен. Пожарът е зад Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в града, в района на бившия завод ЗИЕНО.

Огънят гори в близост до електрическа подстанция. Електрозахранването в района е спряно, докато трае гасенето на пожара, допълни Йорданова.

През изминалите 72 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са реагирали на 23 сигнала за произшествия, обявиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен. От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара.