Продължава гасенето на големия пожар в Пирин. Локализирани са вече двете огнища над селата Илинденци и Плоски, предава БНР .

На 14 август в гасенето се участваха над 150 души, както и два хеликоптера "Кугър". Има призив да се включат още доброволци. Сборният пункт ще е на разклона за Плоски между 5:00 и 10:00 часа сутринта. Това съобщи Иван Ризов от Югозападното държавно предприятие:

Пирин гори близо месец: Локализираха пожара, погълнал 45 000 дка гори и храсти

"Да имаме достатъчно хора на терен, за да можем да реагираме на всякакви ситуации, а и да започнем по-активно затваряне на такива вътрешни огнища, които тлеят". Потушен е големият горски пожар край Кърджали, който изпепели 500 декара смесена гора и храсти и застраши селата Дъждовница, Ридово и Снежинките.

Причината за пожара на този етап не са известни, но областният управител Никола Чанев не изключва човешка небрежност:

"В този район има много туристи, риболовци. Тъй като в близост там, където е възникнал пожарът, не виждам нито електрически кабели, нито има паднали мълнии, смятам, че става въпрос за небрежност и човешка грешка".

Отменено е бедственото положение в сунгурларското село Скала. То беше въведено преди 6 дни заради пожара там. Евакуираните хора са вече по домовете си. Но и тази нощ 8 екипа огнеборци останаха да дежурят.

21 дни вече гори Пирин, има нужда от още подготвена сила в борбата с огнената стихия

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов каза: "Изгорялата площ е около 20-21 хил. дка. Отдъхнахме си, още не можем да се отърсим от напрежението, стреса, който преживяхме".

Потушен е и пожарът в защитената местност Калимок-Бръшленкрай Тутракан. За два дни огънят там обхвана 850 декара и части от землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна. По данни на екоинспекцията в Русе не са засегнати защитени видове птици.