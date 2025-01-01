Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база и военнослужещи са на терен и подпомагат усилията на огнеборците за овладяването на пожара в Пирин, който гори вече 21 дни. Това стана ясно от директора на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев, както и от Министерство на отбраната.

Василев съобщи, че вчера няма развитие на пожара по периметър, което по думите му е много добре. Положителен факт е, че не е имало и върхово горене.

"Работим и на двете огнища, които имаме, над Илинденци, община Струмяни, и над село Плоски, община Сандански. Екипите остават същия брой. На място са 15 служители от Национален парк "Пирин", 70 пожарникари около 50 служители на горски стопанства в региона и около 20 военнослужещи", съобщи още директорът на РДПБЗН.

"Две са направленията, в които които вятърът духа и избухва огъня - едното е в посока на Национален парк "Пирин", а другото е по посока на Държавно горско стопанство - Сандански, но то е под нас, там са съсредоточени повече сили и средства", обясни пред БНР директорът на НП "Пирин" Росен Баненски.

На терен има нужда и от още доброволци, съобщи Иван Ризов от Държавното горско стопанство - Струмяни: "Има доброволци на терен, доброволните формирования се свързват с нас, така че, имаме ли нужда, те са отзовават. По-скоро ни трябват обучени доброволци, добре подготвени".

Пожарът в района на село Илинденци възникна на 25 юли около 20:42 ч. Веднага на място бяха изпратени три пожарни автомобила с осем служители на Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Благоевград, както и служители на Държавното горско стопанство. Въпреки това огънят се разраства бързо. Наложи се евакуацията на петима души, живеещи във вилната зона над село Илинденци. Заради разрасналия се пожар на 29 юли областният управител Георги Динев активира системата BG-ALERT за спешна евакуация в района на санданското село Плоски. Изведени бяха над 400 души, които след преминаването на опасността се върнаха в домовете си два дни по-късно.