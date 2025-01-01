Продължават усилията за пълното потушаване на пожара в Пирин планина, който беше локализиран.

Повече от 100 души гасят пожара в Пирин

Очаква се да се доугасяват тлеещи отделни дънери и дървета на места, предава БНР.

Овладян беше пожарът, възникнал в сметището край пловдивското село Шишманци.

На място остана мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Причините за възникването на огъня все още се изясняват.

Потушен беше и пожарът в местността "Седми километър" край Стара Загора, за който срещу парична гаранция вчера бяха освободени двама мъже.

Военни и два хеликоптера участват в борбата с пожара в Пирин

За тях има подозрения, че са предизвикали пламъците по непредпазливост, при работа с флекс в двора на къща.

Разследването по случая продължава. Обявеното заради пожара бедствено положение в община Стара Загора беше отменено.