Продължават усилията за пълното потушаване на пожара в Пирин планина, който беше локализиран.
Повече от 100 души гасят пожара в Пирин
Очаква се да се доугасяват тлеещи отделни дънери и дървета на места, предава БНР.
Овладян беше пожарът, възникнал в сметището край пловдивското село Шишманци.
На място остана мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Причините за възникването на огъня все още се изясняват.
Потушен беше и пожарът в местността "Седми километър" край Стара Загора, за който срещу парична гаранция вчера бяха освободени двама мъже.
Военни и два хеликоптера участват в борбата с пожара в Пирин
За тях има подозрения, че са предизвикали пламъците по непредпазливост, при работа с флекс в двора на къща.
Разследването по случая продължава. Обявеното заради пожара бедствено положение в община Стара Загора беше отменено.