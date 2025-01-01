Машини за 300 000 лева изгоряха при пожар в село Превала, община Чипровци в област Монтана, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 18 август 2025 г. в полицията в Монтана е получен сигнал за горящи машини в землището на село Превала. При извършения оглед на място е установено, че в резултат на запалване е изгоряла кабината на булдозер „Кумацу“, както и изцяло влекач на трупи „ТАФ“, собственост на фирма от село Митровци. По данни на собственика щетите възлизат на около 300 000 лева, посочват от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс – за умишлен палеж. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава в Районно управление – Монтана.

В началото на месец юли при пожари в ниви с ечемик и пшеница на две места в региона на Монтана изгоряха два комбайна и 700 декара насаждения.