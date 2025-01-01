"България и Турция имат привилегията да се намират на пресечната точка на Европа и Азия, което прави пътните коридори, железопътните линии и модернизирането на граничните пунктове стратегически фактор за развитието на целия регион" - това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм и посланикът на Анкара Мехмет Уянък.

Отношенията с Турция

В публикация във "Фейсбук", в която Борисов информира за разговора, той допълва, че съвместните усилия в борбата срещу нелегалната миграция между правоохранителните органи на двете страни, включително съвместни обучения, обмен на информация и прилагане на съвременни технологии, вече носят резултати.

Нелегалната миграция остава чувствителен въпрос за България и Турция, но има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към България, допълва той.

Отличните отношения между София и Анкара се градят върху постоянен диалог и взаимно уважение. Тази стабилност в отношенията дава възможност на двустранните инициативи да се превръщат в реални проекти, които имат конкретни резултати, пише още Борисов.

В началото на юли вътрешните министри на България и Австрия – Даниел Митов и Герхард Карнер, откриха нова сензорна линия за контрол на българо-турската граница, припомня БТА. Тя е част от мащабен проект на стойност 170 млн. лева, като средствата са осигурени от Европейската комисия (ЕК). Първите над 2,5 км са изградени в района на село Голям Дервент, в зоната за отговорност на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Елхово. Очаква се до края на 2026 г. новата сензорна линия с 250 камери да покрие 100-те км от границата, незащитени до момента с видеонаблюдение, обясни директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов.

Борисов за Украйна

Лидерът на ГЕРБ участва онлайн и в среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя на ЕНП Манфред Вебер. Пред него Борисов е заявил, че дългосрочната цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. "Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна", добавя Борисов.

В срещата участва и председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е запознала останалите участници подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. "С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир, посочва още Борисов.